Projet inter-religieux dans une église de Briançon

Du 7 mars au 3 avril prochain, Briançon accueille le projet inter-religieux « Les mosaïques de la Spiritualité » à l’église Sainte Catherine de Briançon. L’objectif est de mieux faire connaître les autres religions et ainsi favoriser la tolérance.

EXPOSITION PHOTOS ET CONCERT

Une exposition d’une cinquantaine de photos se tiendra dans l’église de Sainte Catherine du 7 mars au 3 avril. Le vernissage aura lieu le jeudi 10 mars à 19 h. Vous aurez, à cette occasion, le plaisir d’entendre un concert de chants sacrés d’Orient.

RENCONTRE ET PARTAGE AUTOUR DES SPIRITUALITÉS

Le jeudi 31 mars, à 19h est organisée une rencontre partage, dans le but de pouvoir échanger sur sa religion (catholique ou non) et ses pratiques, dans un cadre bienveillant.

Entrée libre pour tous.

Contact : [email protected], 06 74 09 93 23