Célébration traditionnelle à la chaire de Saint-Pierre

On notera la présence de plusieurs prélats de rit syro-malabar, comme le cardinal George Alencherry , archevêque majeur (c’est le plus grand titre avant celui de patriarche au sein d’une Église orientale) d’Ernakulam-Angamaly (Inde), Mgr Thoma Elavanal, évêque de Kalyan (Inde), de Mgr Joseph Srampickal, évêque de Grande-Bretagne, mais également celle de Mgr Claudio Gugerotti, nonce apostolique au Royaume-Uni. La cathedra Petri serait-elle donc indifférente à cette beauté à laquelle l’usus antiquior, fort malmené en ce moment, participe ? Pour ce qui relève du rite oriental, non.