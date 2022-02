Monseigneur Didier-Léon Marchand, RIP

L’ancien évêque de Valence, Monseigneur Marchand est décédé mercredi 16 février, à l’âge de 96 ans.

Il a été à la tête du diocèse de Valence pendant 24 ans, entre 1978 et 2002. Ses obsèques auront lieu en la cathédrale Saint-Apollinaire mardi 22 février à 14 h 30.

Né en Isère en 1925, Didier Léon Marchand découvre la religion via ses parents, puis est ordonné prêtre en 1951. Il fêtait l’année dernière son 70ème anniversaire d’ordination. Il a été surnommé “l’évêque des trois papes” ce qu’il raconte avec malice :

“J’étais nommé par Paul VI, mais il meurt. Jean-Paul Ier lui succède, me nomme mais il meurt aussi. Et moi j’étais toujours pas ordonné évêque. Il a fallu attendre Jean-Paul II pour être évêque. C’est drôle !”

Réaction de Monseigneur Michel, actuel évêque de Valence :

« Quand je suis arrivé en 2014 comme nouvel évêque de Valence, j’ai vite perçu que Mgr Marchand assumait un peu le rôle de « grand-père » pour notre Eglise diocésaine. Il a vécu une retraite active, prêchant de nombreuses retraites de par le monde, pour des prêtres diocésains, souvent dans des foyers de charité. Sa porte restait ouverte pour l’accueil des uns et des autres avec lesquels il avait collaboré pendant les nombreuses années de son épiscopat, marqué par le premier synode diocésain (1992-1994), l’ordination des premiers diacres, la réorganisation des paroisses, l’ouverture missionnaire… Je suis heureux d’avoir pu prier avec lui ce mercredi en début d’après-midi et de lui avoir glissé à l’oreille : Bon et fidèle serviteur, tu peux t’en aller dans la paix et entrer dans la joie de ton Seigneur ! Le diocèse tout entier rend grâce pour la fécondité de son ministère pastoral et je confie Mgr Marchand à la miséricorde du Seigneur. »