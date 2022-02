Paris. Vidéo obscène à l’église Saint-Paul : un chapelet de réparation ce 22 février à 20 h

Après le scandale d’une vidéo obscène tournée par deux activistes LGBT dans l’église Saint-Paul-saint-Louis de Paris le 16 février dernier, des fidèles catholiques parisiens ont lancé un appel pour se réunir et réciter un chapelet de réparation devant cette église ce 22 février à 20 heures.

Depuis, l’un des deux influenceurs, un certain Queen Paul, s’est platement excusé, tandis qu’un autre, Benjamin Ledig, a réitéré par une autre vidéo dans la même église, tournée toujours sans aucune autorisation, et a affirmé, campé dans son orgueil, qu’il ne comptait pas s’escuser. Il a aussi porté plainte contre les menaces qu’il dit avoir reçues et pleure dans une presse complice sur le “harcèlement” qu’il dit subir après son acte.

Les organisateurs du chapelet communiquent, sur la page de Juventus Traditionis sur Telegram :

“CHAPELET DE RÉPARATION

Il ne se passe pas un jour en France sans qu’une église ne soit profanée.

La semaine dernière, ce fut le cas de l’église Saint Paul Saint Louis à Paris (IVème arrondissement), où un jeune influenceur et son « ami » se sont permis de danser de façon outrageuse, et en mimant un acte sexuel.

Ayant compris l’intérêt médiatique possible de ce genre d’actes, l’énergumène dénommé Benjamin Ledig est retourné aujourd’hui dans la même église, dansant à nouveau de façon irrespectueuse.

Face à ces blasphèmes, un chapelet de réparation sera récité mardi 22 février à 20h devant l’église en question.

In Christo Rege !

