Sous-diaconats pour la Fraternité Saint-Pierre à Wigratzbad et à Denton

15 séminaristes ont été ordonnés sous-diacres dans les deux séminaires de la Fraternité Saint-Pierre le samedi 12 février : 10 au Séminaire Saint-Pierre de Wigratzbad (dont 5 Français) et 5 au Séminaire Our Lady of Guadalupe de Denton.

Le 12 février à Wigratzbad, dix séminaristes ont été ordonnés sous-diacres par Mgr Wolfgang Haas, archevêque de Vaduz : cinq Français, deux Allemands, deux Autrichiens et un Suisse. Le même jour, dans notre séminaire des Etats-Unis, étaient ordonnés sous-diacres deux Américains, un Australien, un Canadien et un Polonais. Selon notre droit propre, confirmé la veille par un décret du Saint-Père, ces quinze nouveaux sous-diacres sont tenus désormais à la récitation quotidienne du bréviaire. La prière : voilà le secret. Avec eux prions pour la gloire de Dieu et le salut du monde, dans la confiance et la paix. Au séminaire la formation sacerdotale se poursuit sereinement : le 26 février seront conférés les ordres mineurs. Rendons grâce à Dieu et prions bien la Très Sainte Vierge Marie pour les vocations, dans l’esprit de la consécration au Coeur immaculé de Marie que toute notre communauté a exprimée le 11 février. Mère de l’Eglise, priez pour nous !