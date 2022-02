Histoire du MJCF : Une jeunesse missionnaire au service du Christ

Les éditions Contretemps (Renaissance Catholique) publient un livre sur l’histoire de MJCF (Mouvement de la Jeunesse Catholique de France) qui paraitra à la fin du mois de mars.

Ils ont 20 ans tout juste, en ces années 1970. Ils sont catholiques, disciples de celui qui est venu mettre le feu sur la terre (Lc XII,49). Ils ne savaient pas que c’était impossible : ils l’ont fait. A l’heure de la déchristianisation ils ont mené une aventure missionnaire aux incontestables fruits en créant le Mouvement de la Jeunesse Catholique de France. Et cela fait cinquante ans que cela dure…

D’innombrables conversions, puis de nombreux foyers chrétiens et d’abondantes vocations pour l’Église : Quelle est la recette ? Comment ont-ils fait ? Ce livre rend compte, à partir notamment des documents issus du MJCF, des « méthodes » et principes adoptés, des difficultés rencontrées, des appuis providentiels obtenus qui ont permis à ce mouvement de se développer et de perdurer.

A l’aide de nombreux témoignages , cet ouvrage veut aussi faire partager l’incroyable et joyeuse épopée de ces jeunes partis à la conquête d’autres jeunes, pour le Christ, et faire comprendre la mystérieuse alchimie qui a permis tant de conversions et l’éclosion d’amitiés si fortes.

Alors que les responsables de l’Eglise de France semblaient assister, impuissants, à l’éparpillement du troupeau, quelques « cadets » surent, avec la grâce de Dieu, actualiser les méthodes traditionnelles d’apostolat et en démontrer par les faits, l’éternelle fécondité. Des éléments traditionnels : zèle doctrinal, vie de prière intense, soin apporté à la liturgie, etc., furent renouvelés et fécondés par des éléments profondément novateurs : mixité, camps à l’étranger, équipes très autonomes, etc.