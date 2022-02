Ouverture de l’école Sainte-Odile à Colmar en septembre 2022

L’école Sainte Odile est une école maternelle et primaire catholique hors-contrat, née de l’initiative de parents désireux de transmettre aux enfants un enseignement complet intégrant la personnalité et l’intelligence.

​Elle propose, au-delà de la transmission du savoir, un cadre de vie qui veut favoriser le plein épanouissement des élèves. Elle s’attache donc à faire grandir simultanément la foi, l’intelligence, la volonté et la générosité.

L’aumônerie sera assurée par l’abbé Gillet, Missionnaire de la Miséricorde Divine (Paroisse de la Croix Glorieuse, Strasbourg et Colmar)

Renseignements et inscriptions – Ecole Sainte-Odile