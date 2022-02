Le pape reçoit le recteur de la grande mosquée de Paris

Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, va être reçu ce lundi 28 février par le pape François. Cet avocat, proche de l’Algérie dont il est originaire, va inviter François à venir visiter la Grande Mosquée de Paris.

Dans une lettre de huit pages que le recteur remettra au pape, il écrit :

«La menace des armes, de l’extrémisme, de l’adversité, de l’exclusion et de l’égoïsme grandit sur le Vieux Continent. Cette menace guette plus singulièrement la France ».

« la France, fille aînée de l’Église, rassemble le plus grand nombre de juifs et de musulmans en Europe. Si les divisions de la société française s’aggravent, la coexistence religieuse cédera devant l’intolérance, en Europe et partout dans le monde où les existences se mêlent entre les frontières.»

«La parole de Sa Sainteté est à même de soigner ces blessures et de redonner sens à l’humain et à la fraternité. En mon nom, au nom des imams qui sont à mes côtés et au nom de tous les musulmans de France, nous serions extrêmement honorés de recevoir le Très Saint-Père à la Grande Mosquée de Paris.»

«Après des années de menaces terroristes, après la tragique décapitation du professeur Samuel Paty, en octobre 2020, les représentants de l’islam se devaient de démontrer et d’expliquer à tous que leur religion n’engendre pas la violence».

«Lorsque des terroristes ont assassiné le prêtre Jacques Hamel, en son église de Saint-Étienne-du-Rouvray, ou emporté trois âmes innocentes en la basilique de Nice, les catholiques de France et leurs représentants ont accueilli à bras ouverts les musulmans venus leur témoigner leur incompréhension et leur effroi. Durant ces événements insupportables, comme le reste du temps, j’ai été infiniment touché par la dignité et les qualités humaines, spirituelles et intellectuelles remarquables des chefs de l’Église catholique en France.»

«C’est l’image que j’ai de la France et que je veux montrer au monde. Ce n’est malheureusement pas l’entière réalité de ce pays où la méfiance et le rejet de l’autre gagnent du terrain. Une peur aveugle à l’égard de mes coreligionnaires s’installe et libère la haine.»