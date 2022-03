Chrétienville (27) : ils veulent faire de l’église désaffectée un centre culturel

Située dans le hameau de Chrétienville de la commune d’Harcourt, dans l’Eure, l’église date du XVIIe et a été désaffectée dans les années 1950. Transformée en gîte et restée dans le giron de la commune, elle fait l’objet à présent d’un nouveau projet de transformation en centre culturel.

“A deux kilomètres de l’église Saint-Ouen au centre du village, un autre édifice apparaît dans le paysage d’Harcourt (Eure) : l’église du hameau de Chrétienville. Construite au XVIIe siècle, elle a été désacralisée en 1977. « Le dernier mariage avait eu lieu en 1959, il n’y avait plus de messe, le prêtre n’avait pas le temps », raconte Michel Lemaire, adjoint et spécialiste d’histoire locale. Quand le conseil municipal a dû se prononcer à cette époque sur le devenir du bâtiment, le débat a été vif : six élus ont voulu le garder, tandis que cinq étaient prêts à le vendre.

Restée propriété de la commune, l’église a été aménagée en gîte, passé au fil du temps d’une capacité de 20 couchages à 13 pour des raisons de sécurité. Chambres et salles de bains sont situées à l’étage. Au rez-de-chaussée, cuisine et salle à manger remplissent le chœur de l’église, aux tables décorées de nappes Vichy. Les cloches en bronze, lourdes de 300 kg, sont déposées dans l’entrée.

Une association touristique et culturelle assure la gestion et les locations, en étroite collaboration avec la mairie, qui verse chaque année une subvention de 2 000 euros, essentiellement afin de régler les différentes charges. « Mais ce gîte vivotait, en 2019, il a été loué 13 fois dans l’année », note Albert Adde.

Élu au conseil municipal, celui-ci est devenu le président de la nouvelle association touristique, culturelle, patrimoniale harcourtoise (ATCPH). Et un grand projet est déjà en route : faire de cette église non plus un gîte, mais un centre culturel“.