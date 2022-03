Pourquoi les sermons sont-ils si ennuyeux ?

Ayant recueilli l’avis de 10 000 fidèles sur les homélies avec une enquête en ligne en mars 2021, Luc Desroche, catholique, professeur d’éloquence et de théâtre, revient dans une vidéo sur l’analyse des résultats, mais aussi sur la manière dont elle a été reçue par les principaux intéressés : les prêtres, séminaristes et évêques français…

72% des participants affirment que l’homélie les « aide à approfondir leur foi », 41 % sont impatients de l’homélie, 29 % n’en attendent rien et 21 % ont peur de s’ennuyer. 79 % des répondants estiment que leur capacité de concentration est inférieure à 8 minutes.

« Il y a trois principales raisons pour lesquelles les gens décrochent : la langueur, le message n’est pas clair, c’est trop infantilisant, c’est une paraphrase de l’Evangile. »

« Il y a un gros problème sur le langage verbal, poursuit-il en le distinguant du langage vocal – « l’intonation, les silences, le rythme » – et du langage visuel – « le regard, la posture, les gestes ». « Il n’y a pas de structure, il y a des phrases parfois très longues, on s’y perd… Donc le principal axe d’amélioration c’est en amont une préparation beaucoup plus importante qui devrait être consacrée à l’homélie sur la structure, et surtout sur le message. »