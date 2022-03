L’Institut Croix des Vents fête ses 20 ans

Fondé en 2001, l’Institut Croix des Ventes vient de fêter ses 20 ans. La communauté enseignant a acquis de l’expérience, recruté de bons prfesseurs et fait les choix éducatifs qui s’imposaient. Il compte plus de 200 élèves de la maternelle au lycée. L’école primaire est mixte, alors qu’il n’y a que des garçons au collège et au lycée. Des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre assurent la direction et l’aumônerie de l’établissement.

L’Institut veut continuer à se développer, il compte sur vos soutiens pour de nouveaux projets : Les bâtiments de l’école primaire sont trop petits et nécessitent des travaux.

Soutenir l’Institut Croix des Vents

Prochaines journées portes ouvertes et journées d’admission samedis 12 mars, 9 avril, 7 mai et 11 juin.

Institut Croix des Vents