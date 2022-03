Franc succès pour la récollection scoute du Barroux (février 2022)

Notre confrère Le Salon Beige a publié un compte-rendu de la récollection scoute intermouvement qui a été organisée à l’Abbaye Sainte Madeleine du Barroux. Près de 80 routiers, guides-aînées, chefs et cheftaines de différents mouvements scouts (Scouts d’Europe, Europa Scouts, Scouts Saint-Louis…) ont écouté les enseignements sur le Père de Foucauld (ce dernier sera canonisé dans quelques mois).

Compte-rendu du Barroux :

« C’était formidable ! » « C’était super ! » « C’était génial ! » Un « très beau WE ». « Tout était parfait. » « La récollection scoute du Barroux quand on l’a faite une fois on a envie de la faire chaque année ! » « C’est mon poumon de respiration pour l’année entière. » « Des topos dynamiques. Pas très longs. On ne s’endormait pas. » « Merci pour ces conférences très riches. » Un bienfait pour l’âme.

Voilà quelques-uns des échos qui jaillissent sur la colline du Barroux, entre Carpentras et Vaison-la-Romaine. La version 2022 de la Récollection scoute, pour les aînés de tous mouvements scouts, s’achève sur une salve d’applaudissements.

Le thème ? Saint Charles de Foucauld, dont la canonisation approche. La fameuse méditation du saint sur l’abandon a fait l’objet d’une nouvelle version musicale composée par une guide aînée, spécialement pour l’occasion, et interprétée par les nombreux retraitants, à quatre voix.

Dans le grand vent qui balayait le Comtat Venaissin, il y eut deux départs routiers et une remise de flot jaune.

Les activités n’ont pas laissé le temps de s’endormir : veillée route, chemin de croix, messes, temps d’adoration, confessions, conférences, entretiens particuliers…

On se quitte à regret, « transformé », les yeux remplis de lumière, le cœur gonflé de joie, dans l’amitié scoute ! À l’an prochain, sans faute !