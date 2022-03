Agenda: Pèlerinage annuel du Mouvement catholique des familles le 12 mars

Le Mouvement Catholique des Familles vous invite à son Pèlerinage annuel vers Chartres pour les pères de famille le samedi 12 mars :

Pour la 8eme année consécutive les cercles du MCF d’Île de France se mobilisent pour organiser au profit de tous les pères de famille de bonne volonté de la région une journée de pèlerinage sur les chemins de St Jacques de Compostelle entre Epernon et Chartres…

En ces temps troubles et incertains, les pères de famille sont invités à se retrouver nombreux pour une journée de prières et de sacrifices mêlée d’amitié et de convivialité sous le patronage de Saint-Joseph, modèle des travailleurs !