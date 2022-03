Le rite de communion à la main de Mgr Castex ?

Je suis encore surpris de découvrir que les rites liturgiques doivent, selon certains, dépendre des instructions gouvernementales. Ou alors il faut me dire que ces catholiques contestent la séparation de l’Eglise et de l’Etat (quel bon sens !).

Un article de Famille chrétienne s’interroge sur les conséquences liturgiques de l’annonce par le Premier ministre, que je me suis permis de renommer Mgr Castex pour l’occasion, de la prochaine suppression des masques en intérieur et du passeport vaccinal.

Eau bénite dans les bénitiers, port du masque, paix du Christ, distribution de la communion… autant d’actes sacrés qui dépendent visiblement du bon vouloir du gouvernement, selon certains.

Heureusement que dans de nombreuses églises, et je ne pense pas uniquement aux tradis, des prêtres et des évêques n’ont pas fait dépendre les rituels aux caprices gouvernementaux. Mais il faudra s’interroger sur ces excès de ralliement au régime et leurs conséquences dans la privation des biens spirituels, de la grâce divine, à travers les sacrements et les sacramentaux.