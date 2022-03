Mgr Ulrich participe à un escape game dans une église désacralisée

L’église Sainte-Marie-Madeleine est une église située dans le quartier du Vieux-Lille, à Lille. Elle a été classée Monument historique en octobre 1965. Elle est désaffectée au culte depuis 1989 et a été transformée en lieu d’expositions.

En ce moment l’église accueille un escape game. Une enquête dans une église : voilà l’idée du Cube, un objet mystérieux installé en plein cœur de l’exposition Les Fils d’Abraham. De couleurs noir et or, il intrigue. Il sert de base à une enquête baptisée « Inside game ». « Parce que dans un escape game, le but est de sortir d’une pièce dans laquelle on est enfermé. Ici, c’est l’inverse, il faut rentrer dans le Cube », explique l’équipe d’organisation.

L’enquête a été présentée devant une trentaine de personnes samedi 26 février 2022. Des familles, des animateurs en pastorale, des bénévoles de mouvements d’Eglise, mais aussi Mgr Ulrich et le père Bruno Cazin, vicaire général de Lille.