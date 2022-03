Traditionis Custodes : les fidèles dénoncent le chaos liturgique

Les fidèles de la messe traditionnelle s’étaient à nouveau rassemblé ce 5 mars devant la nonciature apostolique à Paris, 14 bis avenue du président Wilson.

Les organisateurs communiquent :

“Nous avons commenté les évènements récents : la « concession » à la Fraternité Saint-Pierre, par un décret du pape (qui, étrangement, n’a pas été publié au Bulletin officiel du Saint-Siège), de pouvoir utiliser, dans ses « églises propres » les livres liturgiques tridentins. Il semble, sans qu’on en soit totalement certain, que cette concession soit aussi valable pour les autres instituts Ecclesia Dei. Elle ne s’applique malheureusement pas aux prêtres diocésains, toujours soumis à la pleine rigueur de Traidtionis custodes et des Responsa de la Congrégation pour le Culte divin.

On est aujourd’hui dans cette situation paradoxale que des mariages et baptêmes traditionnels ne peuvent certainement pas être célébrés par des prêtres diocésains (sauf s’ils passent outre aux interdictions), qu’ils peuvent possiblement, si l’évêque du lieu est favorable ou ferme les yeux, être célébrées par des prêtres de communautés Ecclesia Dei, mais qu’ils peuvent en revanche toujours et de plein droit être célébrés par des prêtres de la FSSPX.

Certes, les aspects positifs de la concession à la FSSP sont indéniables : elle crée une ouverture symbolique au sein de la législation répressive (et aussi, pourquoi ne pas le dire ? elle engendre un chaos législatif favorable, les évêques ne sachant plus ce qu’ils peuvent faire ou ne pas faire) ; elle ouvre aussi la possibilité d’ordinations traditionnelles, dont les communautés Ecclesia Dei seraient peut-être bien inspirées de profiter au maximum. En revanche, la question des confirmations diocésaines reste aléatoire : les évêques diocésains peuvent à leur guise accepter ou non de les célébrer dans le rite traditionnel. Actuellement, on n’a plus aucune assurance que des cérémonies de confirmations traditionnelles pourront être célébrées en France cette année. Sauf, il va de soi, les confirmations de la FSSPX.

Par ailleurs, dans un entretien rapporté par Le blog de Jeanne Smits, Mgr Roche, Préfet de la Congrégation pour le Culte divin, affirmait sans ambiguïté : « Il est clair que le pape François, ainsi que ses prédécesseurs, accordent une grande attention à ceux qui trouvent cela difficile et il est donc encore possible d’utiliser le Missel de 1962, mais ce n’est pas la norme. C’est une concession pastorale. ». Le Préfet de la liturgie ajoutait qu’il n’était pas en mesure de savoir si l’ancienne forme de la messe allait finir par tomber en désuétude, mais que l’objectif de Traditionis Custodes était clairement d’amener ceux qui avaient des difficultés avec la nouvelle liturgie d’arriver à « la compréhension de ce que le Concile a exigé ».

Voilà pourquoi nous demandons sans nous lasser que la vraie liberté soit donnée à la liturgie traditionnelle pour tous les prêtres et pour tous les fidèles de rite romain. Qu’il soit permis aux catholiques d’exercer le culte pleinement catholique dans l’Eglise catholique !”