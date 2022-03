Mgr Jean-Philippe Nault nommé à Nice

Le diocèse de Nice a enfin été pourvu: Mgr Jean-Philippe Nault a été nommé évêque de Nice aujourd’hui par le Pape François. Il succède à Mgr André Marceau qui avait renoncé à l’exercice de sa charge pour des raisons à liés à l’âge. Son frère est le Père-Abbé de Saint-Wandrille. On notera aussi le passage de l’intéressé au séminaire « classique » d’Ars.

Voici un extrait du communiqué de la CEF:

Monseigneur Jean-Philippe Nault nommé évêque de Nice

Devise épiscopale : « Fiat Voluntas Tua »

Le pape François a nommé ce mercredi 09 mars, Monseigneur Jean-Philippe Nault évêque de Nice, à la suite de la démission de Monseigneur André Marceau, pour raison d’âge. Il était jusqu’à présent évêque de Digne, Riez, Sisteron.

Monseigneur Jean-Philippe Nault a été ordonné prêtre le 5 juillet 1998 pour le diocèse de Belley-Ars.

Le 2 août 2002, il prend son engagement définitif au sein de la Société Jean-Marie Vianney.

Il est membre du Comité études et projets au sein de la Conférence des évêques de France.

Il étudie au séminaire d’Ars de 1991 à 1994, puis au séminaire pontifical de Rome, de 1994 à 1999.

Il est ensuite nommé vice-recteur du Sanctuaire d’Ars. Il en sera le recteur pendant 12 ans, jusqu’en 2012. Il est alors nommé curé de la co-cathédrale Notre-Dame de Bourg-en-Bresse, puis doyen, de 2013 à 2014.

Il est nommé évêque de Digne, Riez et Sisteron le 7 novembre 2014.

La date de la messe d’installation de Monseigneur Jean-Philippe Nault sera communiquée ultérieurement.

NB : Sa devise « Fiat voluntas Tua » (Que ta volonté soit faite) vient de la prière du Notre-Père. La volonté de Dieu est son amour pour nous qui se donne et qui veut notre bien ; elle est donc bonne pour nous. Plus nous entrerons dans cette volonté, plus le Seigneur pourra faire des merveilles dans nos vies. Comme le rappelle la prière du Notre-Père, que Jésus lui-même nous a apprise, nous entrons dans cette volonté avec Jésus ; c’est la prière par excellence et l’œuvre de tout une vie. – Mgr J-P Nault.