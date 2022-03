L’Ecole Saint-Martin (La Placelière) se développe

L’école Saint Martin à La Placelière (44) est un établissement catholique privé hors contrat tenu par les prêtres de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X.

Implantée sur un site d’exception, au plein cœur du vignoble nantais et au milieu d’un parc de 11 hectares, son emplacement à Château-Thébaud, au sud de Nantes, à la confluence de la Bretagne, de la Vendée et de l’Anjou en fait un site attractif, à quelques kilomètres du Cours Saint Albert le Grand du Rafflay, tenu par les Dominicaines enseignantes. En moins de 10 ans, elle connaît un bel essor. Débutant en 2013 avec seulement 45 élèves sur 4 niveaux, elle compte en 2022 plus de 180 élèves répartis sur 10 niveaux. L’Ecole Saint Martin se structure pour apporter aux jeunes garçons toujours plus nombreux une formation authentiquement catholique et pleinement adaptée aux garçons d’aujourd’hui.

L’Ecole et le Collège ont un grand projet de développement

Ecole Saint-Martin (La Placelière 44)

Soutenir l’Ecole