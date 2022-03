Comment voter en tant que catholique ? Les conseils de Mgr Rey (Toulon)

L’évêque de Fréjus-Toulon a donné sur RCF une interview sur la vision de la politique par l’Eglise, et comment voter en tant que catholique.

Extraits.

“Mon royaume n’est pas de ce monde » Jean 18,36. Doit-on vraiment prendre part à la vie politique en tant que chrétiens alors qu’un autre royaume nous a été annoncé ? Pour Monseigneur Dominique Rey, le débat n’est pas là, « c’est un devoir pour le chrétien de prendre part au débat démocratique ». En effet, le chrétien doit être un membre de la société à part entière, être dans le monde, même s’il n’est pas du monde. On ne peut pas s’abstraire du bien commun de la société qui passe par nos engagements dans la vie civique, associative et aussi démocratique » poursuit l’Evêque du diocèse de Fréjus-Toulon. Le vote étant un devoir du citoyen, il fait partie de la vie politique et le chrétien n’a pas à s’y soustraire, il doit participer à la vie publique pour le bien commun“.

[…]

“Quand vient le moment de rentrer dans l’isoloir, le chrétien doit poser un choix libre. Cependant, il est important qu’il garde en tête des repères fondamentaux. Monseigneur Rey les résume en trois points : Garder en tête des repères anthropologiques contre l’instrumentalisation de l’humain qui se développe de plus en plus avec l’avortement ou l’euthanasie. Le respect de l’altérité, du relationnel et de la vulnérabilité dans une société parfois éclatée. La promotion d’un bien commun qui transcende les intérêts particuliers et qui favorise un vrai dialogue social.

Le choix du vote peut tout de même être complexe lorsqu’aucun candidat ne répond à toutes les attentes définies par l’Eglise. « On voudrait l’homme politique parfait » explique Monseigneur Rey. Faute d’un nouveau Saint Louis, les électeurs doivent donc bien souvent voter par défaut. « Nous devons nous contraindre à une hiérarchisation afin de ne pas trop offenser ces repères fondamentaux. Il faut alors opter pour un moindre mal”.

