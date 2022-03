Chanceaux-sur-Choisille (37) : nouveau prieuré et pôle scolaire de la FSSPX

La Nouvelle République consacre un long article à la FSSPX, qui a acheté un château à Chanceaux-sur-Choisille pour y transférer son prieuré de Saint-Avertin, qui sera vendu à l’actuel propriétaire du château de Chanceaux.

L’objectif est aussi d’y réinstaller les locaux de l’école primaire de la Sainte-Face, actuellement sise à Tours quai de Marmoutier sur un terrain contraint et qui ne peut être agrandi, et d’ouvrir un collège.

L’inauguration des premiers locaux rénovés est prévue le dimanche 20 mars prochain. Par ailleurs, le nouveau prieuré et école se trouve plutôt facilement accessible en transports en commun, étant situé à quelques kilomètres d’une gare de la ligne Tours – Château-Renault – Vendôme – Dourdan – Paris Austerlitz, dont la desserte pour l’instant assez réduite (six trains par jour) devrait nettement s’améliorer une fois les travaux de rénovation de la ligne achevés en 2023.

“L’école primaire de la Sainte-Face, quai de Marmoutier, sous le pont de l’autoroute à Tours, quittera ses locaux, pour aller à la rentrée prochaine à Chanceaux, avec une plus grande capacité d’accueil. Elle s’ouvrira de la petite section jusqu’au CM2 et non plus seulement à partir de la grande section. À deux pas, le collège Léon-Papin-Dupont (fondé par une association de parents et avec la fraternité Saint-Pie-X pour l’aumônerie), avec seulement une 6e et une 5e, rejoindra aussi ce nouveau pôle d’enseignement catholique hors contrat.

Tous les cours se dérouleront dans les communs, pour l’instant en travaux. Le château, rebaptisé prieuré Saint-Martin, servira aux trois prêtres et à un religieux, qui vont quitter le prieuré de Saint-Avertin. Ce dernier devrait être racheté par le vendeur du château de Chanceaux.

Pour ce regroupement, la Fraternité investit environ deux millions d’euros, financés en partie par les reventes et des fonds propres, sans aucune aide publique. “Cette acquisition correspond aux nécessités exigées par l’augmentation significative du nombre de fidèles, et notamment des enfants et adolescents”, explique l’abbé Denis Coulomb, prieur de ce nouveau site.

“Notre paroisse, dont le centre vital est l’église Saint-Grégoire des Minimes à Tours, compte maintenant plus de 500 fidèles et les perspectives d’avenir évoquent une évolution à la hausse dans les prochaines années. À l’école de la Sainte-Face, les locaux, la cour, devenaient trop petits. Le collège se trouve dans la même situation. Des travaux très importants et très coûteux étaient nécessaires pour le bâtiment actuel du prieuré et le site ne permettait pas facilement les activités paroissiales par son manque de fonctionnalité.” L’ensemble dispose de 3 000 m2, dont 2 200 m2 pour les communs.

Le cirque Pinder y a longtemps tenu ses quartiers d’hiver. Un ancien hangar, utilisé comme cabaret, servira pour le collège et la salle polyvalente dédiée aussi au sport. D’ores et déjà, le nombre d’inscrits a augmenté : passant de 61 à 110 inscrits. « Seulement 50 % des enfants viennent de familles installées depuis longtemps à Tours. Nous avons vraiment ressenti qu’avec le Covid, beaucoup de personnes sont arrivées de Paris pour s’installer en Touraine“.