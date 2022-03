Consécration de la Russie : encore de nombreux évêques

En plus des évêques déjà mentionnés ici puis là et là, de nombreux lecteurs m’informent que leur évêque va s’unir au pape pour consacrer la Russie et l’Ukraine au Coeur Immaculé de Marie :

Mgr Bustillo , évêque d’Ajaccio, s’unira à la Consécration de la Russie par le Pape François. Etant en déplacement en Balagne, la consécration sera réalisée par le curé de la cathédrale d’Ajaccio, au nom de Mgr Bustillo, le 25 mars à 17 h 00 “pour répondre à la demande de la Vierge Marie à Fatima”

, archevêque de Lille, a écrit à tous ses prêtres pour leur demander de faire quelque chose environ à 17h

, évêque de Luçon, consacrera la Russie et l'Ukraine au Cœur Immaculé de Marie, ce vendredi 25 mars, à 19h, en la cathédrale de Luçon.

Mgr de Kérimel, archevêque de Toulouse, invite les fidèles à la cathédrale Saint-Étienne ce vendredi 25 mars, à 17h, pour célébrer la solennité de l'Annonciation et s'unir à la prière de consécration du Pape, pour la paix.

Mgr Aveline , archevêque de Marseille, s'unira le vendredi 25 mars à 19h en la cathédrale de La Major

M gr François Fonlupt , archevêque d'Avignon, présidera un temps de prière à la Métropole Notre-Dame des Doms ce vendredi 25 mars à 17h00.

Mgr Denis Moutel , évêque de Saint-Brieuc, sera à 18h00 en la cathédrale Saint-Etienne de Saint-Brieuc pour des Vêpres mariales, puis à 20h30 en la Basilique Notre-Dame d’Espérance pour la messe.

Mgr Georges Colomb, évêque de La Rochelle et Saintes, s'associera vendredi avec le pape pour la consécration dans la cathédrale. Il invite les prêtres du diocèse et tous les laïcs pour cette consécration.