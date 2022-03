Un monastère fermé car les religieuses n’ont pas été vaccinées

Nouvelle hérésie : la Mère Abbesse du couvent bénédictin de Santa Caterina n’oblige pas ses moniales à se vacciner contre la Covid….

Par conséquent le monastère sera fermé. En février une visite apostolique inattendue a eu lieu. Les moniales seront transférées. Mère Caterina explique :

Le couvent de Santa Caterina d’Alessandria à Pérouse en tant que règle bénédictine sera fermé très prochainement. Le couvent est en ordre spirituellement, économiquement et liturgiquement. Le seul défaut serait la volonté obstinée des religieuses de ne pas se faire vacciner et l’abbesse de ne pas les forcer à le faire. C’est la supérieure elle-même qui le confirme à Bussola :

La visite apostolique a eu lieu peu après la mi-février, le rapport a été envoyé immédiatement après et maintenant nous attendons la réponse de la congrégation pour les instituts de vie consacrée.

Mais qui a demandé la visite ?

Ils ne m’ont rien dit. Je l’ai appris du cardinal Bassetti, archevêque de Pérouse.

Quand?

Je suis allé le voir pour la signature d’un document, mais il m’a dit qu’il ne pouvait pas me le signer car une visite apostolique était en cours.

Je suis sidérée. “Qu’avons-nous fait,” lui ai-je demandé.

Quand la question sur la vaccination a été posée, elles ont tout de suite dit non, alors nous avons décidé de prendre du temps ; en octobre, le problème est revenu. Le médecin du monastère m’a demandé à nouveau et j’ai encore dit non.

Vous êtes toutes âgées ?

Non, nous ne sommes pas toutes âgées.

Et avez-vous déjà eu du covid durant ces deux années ?

Non, nous avons toujours joui d’une excellente santé.