Bar le Duc (55) : l’église Saint-Charles vendue par le diocèse ?

Monseigneur Charles Aimond, prélat de sa Sainteté et prêtre meusien connu, s’en retourne dans sa tombe – l’église Saint-Charles de Bar le Duc, dont il a financé la construction en 1937-38, vitraux y compris, pour les ouvriers de la fonderie Durenne et des ateliers du chemin de fer qui peuplaient le faubourg de Marbot, devrait être vendue par le diocèse de Verdun – ce dernier n’est même pas capable d’assumer sa décision, après que des locaux aient découvert le pot aux roses.

Il faut dire, que d’après la presse locale, les paroissiens se doutaient de quelque chose depuis près de deux ans. Mais la pilule passe mal, d’autant que l’économe du diocèse, dans la même presse, louvoie en laissant entendre que ce n’est qu’une “possibilité envisagée“.

Agrandie à partir de… 1968, la chapelle Saint-Charles gagne un choeur et un clocher et devient alors paroisse. La nouvelle église est consacrée le 21 décembre 1969 par Monseigneur Boillon, Evêque de Verdun. Trois cloches sont installées plus tardivement, en 1983, grâce aux recettes collectées lors de kermesses organisées par Michel Lafreney, curé de la paroisse de 1970 à 1992.

En 2019 le diocèse de Verdun recevait 704.000 € de denier du culte par an, avec 139€ de don en moyenne. Néanmoins s’il était privé de ressources (dont 30% apportées par le denier), le diocèse aurait encore de quoi subsister pendant six ans.

Néanmoins, il semble y avoir des besoins de trésorerie urgents, puisqu’en 2021 l’ancien lycée de Bar le Duc, dans la ville haute, loué jusqu’alors au conseil départemental, a été mis en vente pour 1.5 millions d’euros. Il s’agit d’un ensemble immobilier de plus de 4000 m², avec une imposante chapelle.