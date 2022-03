Belle mobilisation épiscopale pour la consécration de la Russie

En plus des évêques déjà mentionnés ici puis là et là, de nombreux lecteurs m’informent que leur évêque va s’unir au pape pour consacrer la Russie et l’Ukraine au Coeur Immaculé de Marie :

Mgr Philippe Christory, évêque de Chartres

Mgr Bestion, évêque de Tulle consacrera la Russie et l'Ukraine au Cœur Immaculé de Marie en union avec le Saint Père, à Brive au couvent de Saint Antoine des frères franciscains à 18h30,

Mgr Sylvain Bataille, évêque de Saint-Etienne, célébrera une messe pour la Paix en Ukraine, le vendredi 25 mars à 17h en la cathédrale Saint-Charles

Mgr Centène, évêque de Vannes, s'unira à la démarche du St Père ce vendredi 25 mars par un temps de prière proposé dans les paroisses et particulièrement à la cathédrale, au sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray et dans les sanctuaires mariaux de Josselin, Rochefort-en-terre, Pontivy, Lorient.

Mgr Le Stang, évêque d'Amiens, organise une veillée de prière à la cathédrale à 20h30

Mgr Renauld De Dinechin, évêque de Soissins, s'unira au pape pour la consécration de la Russie au coeur immaculé de Marie vendredi 25 mars à 17h en la Catéhdrale Sts Gervais et Protais

Mgr Nahmias, évêque de Meaux, présidera une cérémonie à 17h à la cathédrale de Meaux.

Mgr Laurent Le boulc'h, évêque de du Diocèse de Coutances et Avranches, appelle ses diocésains à se joindre à lui à la Cathédrale Notre Dame de Coutances ce vendredi 25 Mars à 17h

Mgr Roland, évêque d'Ars, célèbrera une messe à 18h en la basilique d'Ars

Mgr Dollmann, évêque de Cambrai, organise à la cathédrale à 17 heures, chapelet, puis à 17 h 30, adoration, à 18 h, vêpres, 18 h 30, messe. Le texte de la consécration de la Russie et de l'Ukraine au Cœur Immaculé de Marie sera lu.

Mgr Leborgne, évêque d'Arras, présidera une messe pour la paix ce vendredi 25 mars à 17h en la cathédrale d'Arras.

Mgr James, archevêque de Bordeaux, s'unira à la consécration par une messe vendredi à 10h en la basilique d'Arcachon

Pour mémoire, j’avais déjà cité :