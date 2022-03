Dernier numéro de la revue de Renaissance Catholique : “Les Tradis à la porte”

Le dernier numéro de la revue de Renaissance Catholique (n° 170, Janvier-Février 2022) évoque les dernières dipositions du Motu Proprio avec notamment un article de Côme de Prévigny intitulé “Mgr Roche répond aux dubia sur Traditionis Custodes”… Jean-Pierre Maugendre évoque la dernière Marche pour la Vie et l’avortement (cf extrait ci-dessous). La revue publie également une contribution de 2001 de l’abbé Michel Simoulin (FSSPX) : “dans la crise de l’Eglise, un peu de romanité. La vraie” qui est également aussi particulièrement d’actualité.

Depuis près d’un demi-siècle -la loi Veil dépénalisant l’avortement a été votée le 17 janvier 1975- la question de l’IVG ne cesse de revenir régulièrement sur le devant de la scène politique et médiatique. En réalité ce sujet dispose d’un tel pouvoir de nuisance médiatique que s’y opposer ouvertement, même discrètement, est devenu impossible pour quiconque aspire aux responsabilités suprêmes. François Fillon fut bien payé pour le savoir. Il ne sera donc pas question de l’avortement pendant la campagne pour l’élection présidentielle. Malgré cela le Président Macron a souhaité en faire une grande cause européenne et les tentatives pour sans cesse repousser le délai légal d’IVG, voire le rendre possible jusqu’à l’accouchement attendu en cas de « détresse psychosociale » fleurissent régulièrement. Il est donc réconfortant qu’existe toujours une opposition jeune et dynamique, défendant le caractère sacré de la vie humaine de la conception à la mort naturelle. La Marche pour la Vie annuelle qui a eu lieu cette année le dimanche 16 janvier est le temps fort annuel de cette résistance à la culture de mort.