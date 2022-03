Une lectrice m’envoie ce texte :

« LETTRE OUVERTE AUX ÉVÊQUES DE FRANCE »

Un Ashram n’est pas une église.

DIOCÈSE DE BORDEAUX- DIOCÈSE DE PÉRIGUEUX et SARLAT

Comme on le voit sur ces photos, consultables sur le site « Maison EPHATA », un prêtre s’associe à un groupe new âge idolâtre, dont la co-fondatrice (ex-novice bénédictine) a choisi d’encourager la méditation de la Parole de Dieu dans la fusion de Jésus et Bouddha.

Installés près du moine bouddhiste Thich Nhat Hanh dont ils reçoivent les enseignements, ces bouddhistes ont reçu l’Eucharistie dans une salle de méditation bouddhique ; Jésus côte à côte avec Bouddha installés sous les Saintes Espèces.

On peut voir également sur leur site, le nom de ce même prêtre, comme animateur d’une « retraite pascale » dans cet endroit où une chamane est venue « appeler les esprits » dont on sait qu’ils sont démoniaques, et où les pratiques occultes de guérison continuent de se réaliser.

Les prêtres exorcistes savent que ce magnétisme guérisseur fait appel aux puissances démoniaques et mettent en danger l’état physique, psychique et spirituel de la personne qui y recourt. Ces « pratiques magiques » déplacent le mal en provoquant des désordres beaucoup plus graves.

Utiliser des dons occultes est faire allégeance aux démons. L’Évangélisation, la Grâce de conversion, la Sanctification ne s’invitent pas dans un tel climat maléficié.

Durant la messe dominicale, ces adeptes bouddhistes continuent leur recrutement à l’ambon, leurs prospectus posés au fond de l’église à côté de l’Evangile de Saint Luc.

Permission a été donnée à la co-fondatrice chrétienne bouddhiste d’être servante d’autel et de donner la communion.

En vérité, en vérité, nous le savons, la collusion avec les philosophies orientales et leurs techniques, inconciliables avec notre Tradition, entraîne nos Communautés dans le poison du néopaganisme, du panthéisme et du relativisme.

« ÉVÊQUES DE FRANCE », pour mettre les pasteurs en sécurité, et sauver le troupeau pourriez-vous nous aider à choisir définitivement entre JÉSUS et BOUDDHA ?

Se peut-il, par un enseignement loyal envers notre Dieu Trinitaire, que soit proclamée la Vérité du dépôt de la Foi, en éloignant de nous les dieux païens, qui cherchent à franchir l’Arche Sacrée de nos Sanctuaires.