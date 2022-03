Nomination de Mgr Jean-Marc Micas sur le siège de Tarbes et Lourdes

La nouvelle est tombée aujourd’hui: Mgt Jean-Marc Micas a été nommé sur le siège de Tarbes et Lourdes par le Pape François. Né en 1963, il a été ordonné prêtre en 1991. Il sera consacré évêque le 22 mai prochain, à Lourdes, à la basilique Saint-Pie X de Lourdes.

Voici le communiqué de la Conférence des évêques de France (CEF):

Monseigneur Jean-Marc Micas nommé évêque de Tarbes et Lourdes

Devise épiscopale : “Sa miséricorde s’étend d’âge en âge“

Le pape François a nommé ce mercredi 30 mars, Monseigneur Jean-Marc Micas évêque de Tarbes et Lourdes, à la suite du transfert de Monseigneur Nicolas Brouwet au siège de Nîmes.

Monseigneur Jean-Marc Micas était jusqu’à présent Provincial de France de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice.

Mgr Jean-Marc Micas a été ordonné prêtre le 10 mars 1991, pour l’archidiocèse de Toulouse puis prêtre de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice le 6 juin 1999.

Vicaire de la paroisse de Saint Gaudens de 1991 à 1995, il a également été aumônier diocésain du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) de 1993 à 1998. Curé de Labège et Escalquens en 1995 et membre du bureau diocésain des vocations en 1996, il fut responsable du service diocésain des vocations entre 1997 et 2000 et formateur au Séminaire régional Saint-Cyprien de Toulouse entre 1999 et 2010.

Membre du Collège des consulteurs et du Conseil presbytéral entre 1999 et 2013, il fut aussi responsable du Service régional des vocations de 2000 à 2013, membre du Service diocésain pour la formation des prêtres de 2006 à 2013 et supérieur du Séminaire régional Saint-Cyprien de 2007 à 2013.

Il a été secrétaire du Conseil National des Grands Séminaires de 2011 à 2013 et provincial de France de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice en 2013.

Monseigneur Jean-Marc Micas sera ordonné évêque dimanche 29 mai 2022 à 15h00 en la basilique Saint Pie X de Lourdes et installé à la cathédrale de Tarbes lundi 30 mai à 18h00.