Ces jeunes qui aiment l’Eglise (Una Voce)

La revue d’Una Voce (n°336, Mars-Avril 2022) consacre un dossier aux jeunes qui s’investissent dans la vie de l’Eglise appelé : “Ces jeunes qui aiment l’Eglise”. Patrick Banken écrit :

“Face aux dramatiques turbulences auxquelles n’échappe point l’Église, nous nous sommes tournés vers des jeunes catholiques, durement touchés par ce monde désacralisé. Avouons que leur dynamisme allié à une foi inébranlable nous a réjouis. Il suffit d’admirer ci-dessus la couverture de notre prochain numéro pour le confirmer !

Ces visages rayonnants nous montrent la vitalité de cette liturgie latine et du chant grégorien. Cette première page de notre N° 336 illustre à souhait cette diversité, tant par les pèlerinages au centre (il s’agit ici de celui de l’Île Madame, dans le diocèse de La Rochelle, organisé par la FSSPX) que par des choristes du Chœur « Lux Amoris » dont vous pourrez lire plusieurs témoignages édifiants si vous êtes abonnés. Vous lirez celui, réconfortant s’il en est, d’Hermine qui, à 15 ans, donne des conseils « aux jeunes » !

Nous nous sommes plu à leur donner la parole car se trouve là toute notre espérance. L’Église peut-elle se permettre de se passer de ce mouvement traditionnel où s’exprime si bien l’amour de la liturgie, une vraie charité fraternelle dans une ambiance des plus détendues et des plus joyeuses ?”