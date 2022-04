Paris : les défenseurs de la messe traditionnelle reçus par le nonce apostolique

Une nouvelle manifestation pour la défense de la messe traditionnelle aura lieu ce samedi 2 avril entre 12h et 12h45, 14 bis avenue du président Wilson (ligne 9, métros Iéna ou Alma-Marceau) devant la nonciature apostolique.

Les organisateurs communiquent

“Le nonce apostolique, Mgr Celestino Migliore, a reçu mardi dernier deux de nos représentants, durant plus d’une heure, pour une « franche et fraternelle discussion », selon l’expression consacrée pour des échanges sans concession, au cours de laquelle ils ont pu exprimer, auprès du représentant du pape, la détermination des catholiques attachés à la liturgie traditionnelle, afin qu’il fasse « remonter » les éléments qu’il aura retirés de ce contact direct.

Il apparaît clairement que Rome a engagé en juillet dernier une bataille d’ordre idéologique, non seulement nuisible au maximum du point de vue pastoral dans le contexte actuel de sécularisation intense, mais qui manifeste en outre une totale méconnaissance de la capacité de résistance des catholiques traditionnels.