Cologne (Allemagne) annule la cathédrale sur son nouveau logo

La culture d’annulation (“cancel culture”) fait des ravages en Europe, et pas seulement contre les artistes, les écrivains ou les musiciens russes. La ville de Cologne en Allemagne change son logo, au motif qu’il est “démodé” et ne correspond plus à internet et aux smartphones… et fait disparaître, purement et simplement, les flèches de sa cathédrale.

Une initiative qui suscite inquiétude et hostilité des habitants comme des natifs expatriés, tandis que la municipalité présente le nouveau logo comme un fait accompli et définitif.

“Le doyen de la cathédrale de Cologne, Robert Kleine, a par exemple déclaré à la Domradio que la ville abandonnait une partie de sa spécificité : “Je me demande s’il est si bon de faire disparaître la cathédrale”. L’ex-maire Fritz Schramma (CDU) est également mobilisé. Dans plusieurs médias, il a appelé les habitants de Cologne à “s’opposer” à ce changement.

Dans la ville, désormais dirigée par l’indépendante Henriette Reker, on ne veut toutefois pas renoncer à ces projets. “Le changement de l’image de marque est une chose décidée“, a déclaré mercredi un porte-parole à l’agence de presse allemande. “Cela comprend également le nouveau logo – il n’y aura pas de changement ultérieur”.

A Cologne, les 600 et quelques viols signalés par des femmes lors de la saint Sylvestre 2015 n’ont donné lieu qu’à 43 procédures dont les accusés étaient principalement marocains, irakiens et algériens, et aucune condamnation pour viol. La plus lourde condamnation – pour vol qualifié en récidive – de 23 mois de prison ferme, a été infligée à un algérien.

Surtout, en octobre 2021 la mairesse Henriette Rieker a autorisé l’appel du muezzin pour les 35 mosquées de Cologne, au nom du cosmopolitisme et du “respect” des musulmans alors que dans la ville, les cloches de la cathédrale et des églises accueillent les voyageurs. En pratique, selon les musulmans locaux eux-mêmes, le respect brandi par l’irénique mairesse n’a rien à voir là-dedans – l’appel du muezzin est une démonstration du pouvoir sur les quartiers de la ville, et de la lutte des diverses mosquées pour la visibilité et le contrôle territorial de ce qui fut, jadis, un grand centre de la chrétienté occidentale.