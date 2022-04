Tulle : l’alarme incendie de la cathédrale en panne depuis 2004

Faudra-t-il un nouvel incendie de cathédrale pour que les failles béantes de la sécurité incendie de certains édifices soient enfin réparées ? A Tulle, ce 30 mars, la cathédrale a eu chaud au sens propre, puisqu’une bougie déposée sur une console trop près d’un retable en bois a causé un départ de feu, qui endommagé une petite portion en bois du retable. C’est une fidèle en retard à la messe du soir vers 18h45 qui a signalé le début d’incendie.

“Un camion incendie et sept pompiers sont intervenus sur ce site sensible et ont rapidement maîtrisé l’incendie. L’origine de celui-ci serait dû à une bougie déposée trop près de la structure en bois. « C’est au mieux une maladresse », s’est désolé l’abbé Nicolas Risso. Le vicaire général déplore également le système de sécurité incendie de la cathédrale en panne depuis 2004. « S’il n’y avait eu personne, ça aurait pu être bien plus dramatique. On peut dire que la messe a sauvé la cathédrale”

