La CEF lance 9 groupes de travail suite aux abus sexuels

La Conférence des évêques de France a annoncé la mise en place des neuf groupes de travail, en réponse au rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (Ciase).

L’ensemble des groupes sera piloté par M. Hervé BALLADUR, jusqu’alors secrétaire général de Capgemini France, placé sous la responsabilité du secrétaire général de la Conférence des évêques Hugues de WOILLEMONT. Il coordonne le suivi des recommandations de la Ciase et le travail des groupes synodaux. Composés de diacres, prêtres et évêques, mais aussi de laïcs – dont certaines personnes victimes –, ces groupes sont, chacun, dirigés par une personne laïque. Ils disposent d’un an, selon un échéancier préalablement établi, pour répondre à la lettre de mission adressée par le Conseil permanent de la CEF, présidé par Mgr Eric de MOULINS-BEAUFORT, auquel ils rendent compte de l’avancement de leurs travaux en vue de l’Assemblée plénière.

Viendra ensuite, au printemps 2023, “un temps de réception global de ce travail”, en collaboration avec la Conférence des religieux et religieuses en France (Corref) “et l’ensemble des forces vives de l’Eglise en France”.

Ancien élève de l’Ecole normale supérieure de Cachan, M. Hervé BALLADUR fut ingénieur software et directeur de projet chez Sinfotech (1984-1996), avant d’être directeur d’unités et de gestion de comptes chez Capgemini (1997-2004). Vice-président de Capgemini France de 2004 à 2019, il fut successivement responsable des télécommunications (2004-2009), responsable des services informatiques et des télécommunications (2010-2011), chief information officer Southern Europ & LatAm (2011-2016), puis directeur de programme Corporate Operations et Cloud Infrastructure Services (2016-2019). M. Hervé BALLADUR était, depuis mai 2019, secrétaire général de Capgemini France. Paroissien à Vincennes, M. Hervé BALLADUR a été délégué synodal du diocèse de Créteil, et est membre du Conseil pastoral diocésain.

Groupe 1 (Partage des bonnes pratiques devant des cas signalés) : M. Vincent DESTIVAL, inspecteur général de l’Insee, secrétaire général du Secours Catholique, ancien directeur général de l’Unedic, ancien collaborateur de Jacques BARROT, au ministère du Travail et des Affaires sociales, et de Mme Anne-Marie COUDERC, au ministère délégué à l’Emploi.

Groupe 2 (Confession et accompagnement spirituel) : M. Michel REBOURS, responsable du développement et de l’accompagnement humain et missionnaire des laïcs et du clergé dans le diocèse de Beauvais.

Groupe 3 (Accompagnement de prêtres remis en cause) : M. Bertrand GALICHON, médecin urgentiste, responsable adjoint des urgences de l’hôpital Lariboisière à Paris, président du Centre Catholique des Médecins Français (CCMF), administrateur des Cités Caritas, membre de la commission nationale d’expertise pour les cas de pédophilie.

Groupe 4 (Discernement vocationnel et formation des futurs prêtres) : Mme Geneviève VERDAGUER, déléguée de Tutelle pour le réseau scolaire Marianiste, administratrice de l’Union des Réseaux Congréganistes de l’Enseignement Catholique (URCEC), ancienne responsable du Vicariat à la solidarité et du Service d’accompagnement des Laïcs en mission ecclésiale (LEME), ancienne membre du conseil épiscopal et du bureau du Synode dans le diocèse de Versailles.

Groupe 5 (Accompagnement du ministère des évêques) : Mme Florence de LEYRITZ, accompagnatrice de dirigeants et équipes de direction dans le cadre d’un réseau européen de conseil, co-fondatrice des parcours Alpha en France et du parcours de leadership des Pasteurs selon mon Cœur.

Groupe 6 : (Accompagnement du ministère des prêtres) : M. Jean-Guilhem XERRI, psychanalyste, biologiste et essayiste, adjoint au directeur de la stratégie et de la transformation de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, ancien président de l’association Aux captifs la libération.

Groupe 7 : (Analyse des causes des violences sexuelles au sein de l’Eglise) : M. Régis DUBOURG, ancien ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, ancien directeur général de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA), ancien directeur marchandises, chargé des achats et du marketing des produits frais industriels France du groupe Carrefour, ancien collaborateur de M. Philippe VASSEUR, au ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation.

Groupe 8 commun CEF/CORREF (Manière d’associer les fidèles laïcs aux travaux de la CEF) : Mme Elisabeth PELSEZ, inspectrice générale de la justice, directrice générale du groupement d’intérêt public Mission de préfiguration du Musée-mémorial du terrorisme, ancienne déléguée interministérielle à l’aide aux victimes, ancienne magistrate de liaison à Londres, ancienne directrice générale de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), ancienne collaboratrice de Mme Rachida DATI et de M. Pascal CLEMENT, Place Vendôme.

Groupe 9 commun CEF/CORREF (Moyens de vigilance et de contrôle des associations de fidèles menant la vie commune et de tout groupe s’appuyant sur un charisme en particulier) : Mme Claire ESCAFFRE, ancienne présidente nationale du Secours Catholique Caritas, ancienne directrice adjointe du Service national pour l’Evangélisation des jeunes, ancienne responsable diocésaine des Aumôneries de l’enseignement public pour le diocèse de Versailles.