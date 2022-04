Une neuvaine pour demander des vocations

La Province de France de l’Institut du Christ Roi propose de prier une neuvaine, du 6 au 14 avril 2022, pour demander des vocations sacerdotales et religieuses. La neuvaine s’achèvera le Jeudi Saint, fête du Sacerdoce.

Que Notre Dame nous envoie de bons et saints prêtres dont nous avons tant besoin !

Prière à Notre-Dame du Sacerdoce

Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre,

Mère des prêtres du monde entier, vous aimez tout particulièrement les prêtres, parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils Unique.

Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, et vous l’aidez encore dans le Ciel.

Nous vous en supplions, priez pour les prêtres !

« Priez le Père des Cieux pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson ».

Priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent les Sacrements, nous expliquent l’Évangile du Christ

et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu !

Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père les prêtres dont nous avons tant besoin, et puisque v otre cœur a tout pouvoir sur lui,

obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des saints.

Ainsi soit-il.