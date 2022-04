La paroisse parisienne Saint-Pierre-de-Montrouge soutient une étrange initiative sur son site, intitulée Féminisme en Eglise. C’est très officiellement écrit ici.

Ce groupe, qui possède son site propre, a organisé dimanche dernier une “messe féministe”. Ne me demandez pas de quoi il s’agit, je l’ignore, mais on trouve des photos.

Clarisse Picard est maître de conférences aux Facultés jésuites de Paris (Centre Sèvres), docteur en philosophie et titulaire d’un baccalauréat canonique de théologie. Ses recherches portent sur les philosophies de l’enfantement et de la naissance ainsi que sur la représentation du féminin, des femmes et des mères en philosophie. Elle propose une réflexion sur le thème « l’Église et le corps des femmes » : à partir de repères anthropologiques sur le phénomène de la domination masculine et le corps des femmes, elle interroge ce qui évolue dans la société et ce qui pourtant résiste dans l’Église, dans l’horizon d’une nécessaire anthropologie relationnelle où les femmes ne seraient plus subordonnées…

Mais c’est sans doute plus conforme qu’une messe traditionnelle…