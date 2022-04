Mouzillon (44) : privés d’église depuis des mois, les fidèles proposent l’achat d’une église gonflable

A Mouzillon près de Clisson au sud-est en Loire-Atlantique, l’église est fermée depuis un an et demi pour raisons de sécurité après que des fragilités aient été constatées sur cet édifice du XIXe situé près d’une route très circulante. Un peu fatigués de cet état de fait, des fidèles ont proposé à la commune d’investir dans une église gonflable, ce qui leur éviterait d’aller à Vallet – commune qui dispose d’une grande et belle église, mais se trouve à 9 km.

Une église gonflable provisoire avait été mise en place dès 1969 à Montigny-les-Cormeilles (95), mais cette solution très novatrice est restée quasiment un cas isolé en France.

“Le coût moyen d’un exemplaire avoisine les 35 000 €. Le clocher culmine à 14 mètres de haut, pour une longueur de 25 m et une largeur de 8,50 m“, indique le Courrier du Sèvre et du Maine, qui précise aussi que la proposition, plutôt “gonflée” a été rejetée par la commission citoyenne en charge de trier les devis pour les travaux de l’église et de décider de la restauration.

Bref, cette proposition semble avoir fait pschitt.

Du côté de la commune, on espère avoir décidé de la restauration d’ici la fin de l’année – la pénurie des matériaux n’arrangeant évidemment rien.