Chartres sonne, Chartres t’appelle ! Les inscriptions sont ouvertes

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire au Pèlerinage de Chartres de Notre-Dame de Chrétienté :

Chers amis pèlerins,

Après deux années de pèlerinages régionaux, qu’il est bon de vous retrouver enfin sur la route de Chartres qui plus est pour notre quarantième pèlerinage. En ce temps d’élections nous implorerons avec ferveur le Sacré Cœur, Espoir et Salut des nations et nous nous plongerons dans Son Amour infini avec confiance.

Prendre son bâton de pèlerin sur les routes de Paris à Chartres, c’est donner 3 jours à Jésus et Marie, se couper de tout pour revenir à l’essentiel. Pendant 72h, c’est oublier ses soucis, ses fardeaux, ses mails, ses whatsapp, instagram et sms. C’est se décharger de tout pour le confier dans la prière, prendre du recul et se donner la chance de repartir avec un regard neuf, un cœur allégé, une âme revivifiée !

Chartres, c’est la beauté de mille visages d’enfants de 6 à 12 ans, qui marchent à leur rythme dans les chapitres enfants, encadrés par des chefs et des cheftaines énergiques, enthousiastes et dévoués pour leur donner la joie de l’effort, le sens de l’entraide, la soif de la sainteté.

Chartres, c’est la vigueur naissante des Pastoureaux de 13 à 16 ans, adolescents conquérants, assoiffés de plénitude, accompagnés par une équipe de choc et des aumôniers de feu : quel meilleur bain pour les aider à grandir dans le beau et le vrai que ces 3 jours tournés vers l’exigence d’un idéal qu’ils n’entendent plus ailleurs ?

Chartres, c’est l’immensité d’une Chrétienté adulte renouvelée, dont la jeunesse dément toute désespérance du vieillissement de la fille aînée de l’Eglise, puisant aux racines de la Tradition, cette « jeunesse de Dieu » comme le disait si bien Dom Gérard !

Chartres, c’est la Pentecôte, l’Eglise catholique donc universelle, avec ses 1300 pèlerins étrangers venus de tous les continents !

Chartres, c’est 50 chapitres famille (1300 adultes et 1350 enfants) qui réunissent sous le regard de Dieu, petits et grands sous une même bannière.

Chartres, c’est un ciel emplumé de plusieurs milliers d’anges gardiens, sur tous les continents : nos pèlerins qui ne peuvent pas marcher entre Paris et Chartres pour des raisons d’âges, physiques, de maternité, d’expatriation et auxquels s’associent les prisons, les monastères, les maisons de retraite et les paroisses spirituellement unis à la colonne en communion de prière.

Chartres c’est le chapitre Emmaüs qui marche dans la colonne mais aussi et surtout autour pour annoncer Jésus aux passants rencontrés.

Chartres, c’est aussi des milliers de bénévoles ; de la DIRPEL (direction des pèlerins), qui recrute, structure et anime les 250 chapitres… jusqu’à la DIRSOUT (direction des soutiens), en charge de l’intendance, de la logistique, des cuisines, des toilettes, de la sécurité, du service d’ordre, de la santé… Tous œuvrent dans la joie et dans l’ombre au service de chacun d’entre vous pour que Chrétienté demeure !

Portez les dans votre prière, chers pèlerins, et n’hésitez pas à venir renforcer leurs rangs en vous portant volontaires.

Chartres, c’est cette immense famille de centaines de milliers de pèlerins qui depuis 40 ans pèlerine vers Notre Dame pour adorer Jésus.

Chartres c’est la Mission par la Tradition pour la Chrétienté.

Chers amis, chers pèlerins, au week-end ordinaire, préférez l’extraordinaire et rejoignez le pèlerinage les 4, 5 et . Faites venir des amis.

Inscrivez-vous sans attendre à partir d’aujourd’hui même!

N’attendez pas : fatale est l’hésitation, mais heureuse la décision !

La Direction des pèlerins