Un prêtre censuré par Radio Notre-Dame

Le père Michel Viot, prêtre parisien, explique dans Liberté Politique la censure dont il est victime :

Je souhaite tout d’abord dire tout le bien que je pense de Radio Notre Dame et de l’émission « un prêtre vous répond ». Elle offre en effet une possibilité d’évangélisation à travers un échange qui reste discret. On ne peut jamais éviter dans ce genre radiophonique des interventions quelquefois étranges, mais elles sont le reflet de notre monde, et l’on doit prendre le risque de les accepter.

Elles furent rares pour moi et j’eus surtout la grâce de recevoir des consultations exégétiques et pastorales. J’ai eu aussi le privilège d’avoir quelques fidèles habitués. Sans prétendre à l’infaillibilité, je leur ai toujours parlé avec vérité et sincérité. Voici ce qu’a invoqué Monsieur Alain Baron, responsable de l’émission pour me signifier le vendredi 8 avril par téléphone , à 10 h 25, que je ne devais pas venir le dimanche suivant, 10 avril, jour des Rameaux.

Il aurait reçu un grand nombre de lettres scandalisées par mes réponses aux auditeurs, sur les chiffres de la CIASE , et sur la guerre d’Ukraine. Je relève tout d’abord un procédé que j’estime discourtois. Je me suis trouvé déjà, il y a longtemps , dans d’autres fonctions, dans la situation de Monsieur Baron. Chacun sait que ce sont les mécontents qui écrivent en majorité, et que bien souvent la protestation est « organisée ». Je faisais toujours mettre de côté les lettres avec les enveloppes correspondantes, et s’ il y avait problème, je rencontrais personnellement la personne mise en cause, lui montrant les lettres et écoutant attentivement ses explications. Cela a dû m’arriver une ou deux fois ! Je n’ai jamais eu à sanctionner. Ce qui m’ennuie dans mon différent avec Radio Notre Dame, chacun l’aura compris maintenant, ce n’est pas d’avoir été évincé d’une émission que j’aimais bien, mais la manière dont les choses se sont produites . On ne m’a pas proposé de rendez-vous pour me montrer les lettres, on a donc dédaigné par avance mes explications, comptant pour rien l’avis d’autres auditeurs qui aimaient me suivre.

Quant à ceux qui se sont inquiétés de mon absence, on n’a pas hésité à leur mentir, avec un certain cynisme, en évoquant un problème de santé. Radio Notre Dame est une belle radio, je le répète ; fondée en août 1981 par celui que j’aime toujours appeler le grand Cardinal, Jean Marie Lustiger, elle est encore considérée, « comme une antenne atypique, reconnue pour sa liberté de ton ». Il m’était impossible de croire que pour des lettres de mécontentement, et à propos de sujets qui font largement débat on ait pris le risque d’agir comme on l’a fait ! De plus , mon expérience , mes activités et mes responsabilités passées ont fait et font toujours qu’il est difficile de me mentir longtemps. Sur le rapport Sauvé, je n’avais fait que reprendre les critiques des huit membres de l’Académie catholique, ainsi que celles de quelques experts de renom. Il y en a en France et au Vatican ! Avec Yohan Picquart, je vais viens d’achever un livre, préfacé par Paul Deheuvels de l’Institut, membre de l’Académie des sciences « LE RAPPORT SAUVÉ : UNE MANIPULATION ? »aux Éditions Via Romana. Quant à la guerre d’Ukraine, je me suis contenté de développer les propos du Saint Père à l’ambassadeur de Russie auprès du Saint Siège, repris par le Cardinal Parolin, Secrétaire d’Etat ! Le motif devait à l’évidence être cherché ailleurs ! Ce qui fut fait, et l’on m’a aidé, je n’en disconviens pas ! Je ne citerai pas mes sources, par respect pour la parole donnée et pour d’autres raisons…

Voici donc la vérité : il y a un mois environ, j’avais dans une vidéo de mon blog personnel qui n’engageait que moi, appelé à voter Eric Zemmour, essentiellement pour que la France cesse de s’engager dans l’affaire ukrainienne risquant de plonger sa population dans une profonde misère . Je savais aussi que Monsieur Zemmour ne continuerait pas les lois bioéthiques de Monsieur Macron et qu’il ferait en sorte que les opposants à la culture de mort soient entendus. J’avoue que, pour moi, avoir la possibilité de faire baisser d’une manière significative le nombre d’avortements en France serait un succès. Je ne suis pas partisan du tout ou rien ! J’ai donc pris le risque de donner cette indication personnelle de vote sur mon blog. Ma hiérarchie m’a fait savoir, et pour de bonnes raisons , que cela la dérangeait , le nom de mes deux diocèses étant mentionnés! Je l’ai très bien compris. Là , j’ai pu fraternellement m’expliquer avec mon Vicaire général, mais sans attendre j’ai obéi et en 45 mn tout avait été effacé de la toile. Mais d’autres « instances » ne se sont pas comportées ainsi et ont attendu une autre occasion pour me réduire au silence. Ce fut Radio Notre Dame qui fut choisi, hélas, car cela ne pouvait nuire qu’à la Radio sur le long terme, tout en dispensant mes opposants d’agir à visage découvert ! C’est habile, car ils jettent une ombre sur un média qui dépend d’une Église dont ils se méfient et montrent que je suis comme « séparé » du média officiel, relativisant ainsi mes propos.

Je reconnais que c’est habile de la part des manipulateurs, tout en étant dommage pour les manipulés ! Ceux-ci endossent là un costume porte malheur , comme celui d’une précédente affaire électorale. Parce que je dois au Cardinal Lustiger d’avoir pu être ordonné prêtre, je quitte avec une certaine tristesse cette belle œuvre qu’il avait créé, de même certains journalistes et autres personnes qui m’ont accueilli et aidé. Je ne les nommerai pas pour ne pas leur nuire. Enfin j’indique aux auditeurs qui voudraient me poser des questions d’ordre exégétique ou qui auraient besoin d’être entendus , que l’émission continue bel et bien et que d’autres prêtres sont toujours à leur écoute . Quant à ceux qui voudraient me joindre, ils peuvent utiliser mon blog pour que je puisse continuer à leur répondre. Joyeuses fêtes de Pâques, en unissant nos prières pour notre diocèse.