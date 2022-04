2è Pèlerinage de Nuestra Señora de la Cristiandad (Espagne)

Notre-Dame de Chrétienté – Espagne (NSC-E) est un pèlerinage annuel au sanctuaire de Notre-Dame de Covadonga (Asturies) organisé par un groupe de fidèles laïcs catholiques attachés à la célébration de la Sainte Messe selon la forme extraordinaire du rite romain. Il a lieu autour de la fête de l’apôtre Saint Jacques (25 juillet), patron de l’Espagne.

L’objectif du pèlerinage est la sanctification de l’âme par les grâces demandées à Notre-Seigneur, par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, offrant des prières, sacrifices et mortifications pendant trois jours. En ces jours de pèlerinage, nous confions au Bon Dieu spécialement notre patrie et le Saint-Père.

NSC-E cherche à contribuer à la restauration de l’esprit de Chrétienté – selon les possibilités et toujours avec l’aide divine – qui a donné à l’Église et au monde tant de saints, héros et défenseurs de la foi. Nous parlons de l’Ordre Social Chrétien qui n’est possible qu’en nous engageant à tout restaurer dans le Christ (omnia instaurare in Christo), à commencer par ceux qui font le pèlerinage, nos familles et les différents domaines de la société dans lesquels nous agissons.

Pour une entreprise aussi audacieuse, nous puisons nos forces dans le Saint Sacrifice de la Messe, fondement de la vie chrétienne. Par conséquent, une partie importante de notre apostolat est de favoriser et stimuler la dévotion à la Sainte Messe. Pendant le pèlerinage, nous cherchons à mettre en évidence et à approfondir les quatre objectifs de la Messe:

L’adoration, pour honorer Dieu de la manière la plus convenable;

L’action de grâce, pour remercier Dieu pour ses immenses dons;

La propitiation, pour nos péchés et pour les âmes du purgatoire;

La supplication, pour nos besoins particuliers et pour ceux du monde.

La messe est le même sacrifice du Christ sur la croix, offert par le Fils de Dieu au Père éternel, pour obtenir les grâces nécessaires au salut. L’Église a toujours enseigné que la Sainte Liturgie est une des voies par lesquelles le Bon Dieu nous communique grâce, c’est-à-dire la vie trinitaire elle-même; elle nous enseigne aussi les vérités de la Révélation d’une manière particulièrement admirable (lex orandi lex credendi), car elle est toute animée par les paroles et les actes de notre Sauveur. Dans cette optique, NSC-E veut faire connaître et aimer la Sainte Messe selon la forme extraordinaire du rite romain, dont la célébration a été favorisée et recommandée par le motu proprio Summorum Pontificum du pape Benoît XVI.

Nous souhaitons donc montrer la nécessité de restaurer l’ordre social chrétien à travers les grâces reçues à la Sainte Messe.

Pour tout cela, NSC-E fait un pèlerinage pénitentiel annuel à Covadonga pour demander à notre Mère les grâces nécessaires pour pouvoir mener à bien cette tâche.