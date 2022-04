Réélection de Don Paul Préaux comme modérateur général de la Communauté Saint-Martin

La Communauté Saint-Martin (CSM) publie le communiqué suivant à l’occasion de la réélection de Don Paul Préaux, comme modérateur général pour un 3è mandant de 6 ans.

Réunis le 19 avril, les électeurs, c’est-à-dire 168 prêtres et diacres de la Communauté ont élu Don Paul PREAUX comme modérateur général pour un troisième et dernier mandat de 6 ans. Ils étaient tous réunis en l’abbaye d’Evron, siège de la communauté et lieu de sa Maison de formation.

Cette élection a été vécue dans un bel esprit de famille, dans une joyeuse unité et charité fraternelle et dans une vivante espérance en l’avenir de la mission. Don Paul PREAUX aura encore de nombreux défis à relever au cours de son mandat. Il suffit de penser :

– au suivi personnalisé de chaque prêtre et diacre afin que chacun puisse continuer à progresser et à évoluer dans son ministère et dans sa sanctification ;

– à l’amélioration de la formation des séminaristes afin de mieux tenir compte à la fois des spécificités de la nouvelle génération et des exigences du terrain pastoral ;

– à l’innovation pastorale nécessaire afin que les prêtres et diacres soient toujours plus missionnaires et puissent annoncer l’Évangile à tous ceux qui ne le connaissent pas ;

– à l’amélioration de la structuration et de l’organisation de la Communauté afin que tous les prêtres et diacres puissent s’y sentir à l’aise et y apporter le meilleur d’eux-mêmes ;

– au discernement des vocations sacerdotales appelées à la vie commune afin de pouvoir toujours plus et mieux servir les diocèses qui souhaitent faire appel à la Communauté Saint-Martin.

La Communauté Saint-Martin, de droit pontifical, est un corps mobile de prêtres et diacres au service des évêques et de l’Église universelle, dont la fécondité spirituelle et apostolique passe par une vie fraternelle intense et l’exercice en commun du ministère pastoral. Elle est au service de nombreux diocèses en France, mais elle est aussi présente à Cuba, en Italie et en Allemagne.