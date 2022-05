Saincaize (58) : l’ancienne église du bourg vendue à un photographe de mode

Le Journal du Centre revient sur la vente de l’église romane de Saincaize-Bourg, désaffectée au culte depuis 1956 (au profit de celle du village près de la gare de Saincaize, ancien dépôt de la vapeur et bifurcation des lignes Vierzon-Nevers et Paris-Lyon, et dont l’activité ferroviaire est sans rapport aujourd’hui avec sa riche histoire).

Cette église, qui possède un bas-relief du XIIe, servait de salle des fêtes. Elle a été vendue à un photographe de mode.

A Béard, l’église romane abandonnée sauvée par 70 ans d’efforts continus

Le Journal du Centre indique que c’est la seconde fois (au moins) qu’une église désaffectée tombe ainsi dans le patrimoine privé, puisqu’à Béard, l’église prieurale romane Saint-Laurent, abandonnée, avait été rachetée avec le prieuré voisin par un notaire en 1919. Elle servait de grange et d’étable, avec un mur de refends érigé dedans en 1952, et il avait même été question de la démolir, tellement elle était en mauvais état. C’était sans compter sans la fille dudit notaire, Solange Michel, qui commença à la restaurer en 1952 et créa en 1967 l’association des amis de l’église de Béard, dont le président d’honneur était Maurice Genevoix.

De 1952 aux années 2000, l’église connut pas moins de 25 chantiers, fut entièrement restaurée, ses absidioles reconstruites ex nihilo, et classée patrimoine clunisien, au titre duquel elle est candidate à l’Unesco. Située près de la route principale qui relie Nevers à Decize, l’église de Béard accueille nombre d’événements spirituels, une messe par an, et est ouverte au public tous les jours de l’année. Près de 70 ans d’efforts continus ont permis de remettre à Béard l’église au milieu du village.

Amis de l’église Saint-Laurent de Béard