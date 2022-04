Mgr Ulrich nommé archevêque de Paris

C’est désormais officiel.

Mgr Laurent Ulrich a été nommé archevêque de Paris par le Pape François pour un épiscopat de transition car il aura 75 ans dans 4 ans.

Monseigneur Georges Pontier, nommé administrateur apostolique du diocèse de Paris le 2 décembre 2021, poursuivra sa mission jusqu’à l’installation de Monseigneur Laurent Ulrich.

Monseigneur Laurent Ulrich est né à Dijon le 7 septembre 1951. Il a été ordonné prêtre pour le diocèse de Dijon le 2 décembre 1979. Il est titulaire d’une Maîtrise de Philosophie et d’une Maîtrise de théologie sur le thème «annonce de la foi dans le monde moderne ». Nommé vicaire épiscopal puis vicaire général du diocèse de Dijon, Monseigneur Laurent Ulrich a été élu archevêque de Chambéry, évêque de Maurienne et de Tarentaise le 6 juin 2000, et ordonné évêque le 10 septembre 2000.

Il a été transféré au siège de Lille le 1er février 2008, a reçu son ministère le 18 mars 2008 et a été installé archevêque de Lille le 30 mars 2008 en la Cathédrale Notre-Dame de la Treille.

Il est actuellement Président du Conseil des évêques de France pour l’Enseignement Catholique et chancelier de l’Université Catholique de Lille.

Aux Lillois, Monseigneur Laurent Ulrich adresse le message suivant :

« J’ai aimé les magnifiques événements vécus ensemble : les années « centenaire du diocèse » qui lui ont donné, je crois, plus de cohésion notamment autour de la cathédrale comme église-mère, avec les fêtes et les confirmations ; les visites pastorales thématiques de la catéchèse, celle des quartiers populaires avec le beau rassemblement « Osons la Fraternité » à la Maison Paul VI, et celle des équipes d’animation paroissiale ; le concile provincial vécu avec les diocèses d’Arras et de Cambrai qui a ouvert, au milieu du sentiment général de la diminution de nos forces et de notre influence dans la société, des perspectives nouvelles.»

Le nouvel archevêque de Paris confie sa joie d’être envoyé servir l’Église qui est à Paris :

« Et c’est déjà comme à des amis que je m’adresse à vous, parce que l’appel que j’ai reçu de l’Église de venir à Paris pour y exercer mon ministère, vient du Christ lui-même qui se présente toujours comme l’ami de tous, en tout temps et en tout lieu. Je viens à vous avec « la joie de croire » qui est ma devise depuis longtemps. »

L’installation de Monseigneur Laurent Ulrich aura lieu le lundi 23 mai, à 18h30, en l’église Saint-Sulpice (Paris 6e).

Les diocésains de Lille pourront le remercier et rendre grâce avec lui pour toutes ces années partagées lors de la messe du grand rassemblement Tous en en chœur avec Jésus, le 12 juin 2022 à 15h30 au Parc de sports de Roubaix, pour toutes les familles du diocèse de Lille.

Biographie officielle de Mgr Ulrich

Né le 07 septembre 1951 à Dijon.

Ordination sacerdotale le 02 décembre 1979 pour l’archidiocèse de Dijon.

Ordination épiscopale le 6 juin 2000 à Chambéry.

Études et diplômes :

Maîtrise de philosophie à l’Université de Dijon et en GFU ;

Maîtrise de théologie à l’Université catholique de Lyon.

Ordinations et nominations :

Ordonné prêtre le 2 décembre 1979, en la Cathédrale de Dijon, pour l’archidiocèse de Dijon ;

Nommé archevêque de Chambéry le 6 juin 2000 et ordonné le 10 septembre 2000 ;

Nommé archevêque de Lille le 1er février 2008.

Ministères :

 1979 : Prêtre stagiaire en paroisse à la Croix-rousse à Lyon ;

 1980-1985 : Vicaire et aumônier des collèges et du lycée à Beaune ;

 1983 : Délégué au diaconat permanent ;

 1984 : Doyen-adjoint de Beaune-ville, archidiocèse de Dijon ;

 1985-1990 : Vicaire épiscopal, archidiocèse de Dijon ;

 1990-2000 : Vicaire général, délégué à l’apostolat des laïcs, archidiocèse de Dijon ;

 2000-2008 : Archevêque de Chambéry, évêque de Maurienne et Tarentaise ;

 Depuis 2008 : Archevêque de Lille.

Responsabilités au sein de la Conférence des évêques de France :

 2001-2007 Président de la Commission financière et du Conseil pour les affaires économiques,

sociales et juridiques ;

 2007-2013 Vice-Président de la Conférence des évêques de France ;

 2013-2019 Président du Comité Études et Projets ;

 Depuis juillet 2019 Président du Conseil pour l’Enseignement catholique.

Autres responsabilités :

Chancelier de l’Université catholique de Lille

Distinction :

Chevalier de la Légion d’honneur, le 12 mai 2017

Bibliographie :

– “Croire : une espérance”, Laurent Ulrich et Daniel Nourissat, Cerf-Cner, 1990

– “L’enseignement de l’Église sur les questions sociales”, Laurent Ulrich, Cité vivante, diocèse de Dijon,

2000.

– “Pour une gestion évangélique des biens d’Église”, L. Ulrich, Documents épiscopat, 11-2004.

– “Gestion des biens d’Église, enjeux ecclésiaux, enjeux éthiques”, Laurent Ulrich, Documents épiscopat, 12-

2007.

– “L’Espérance ne déçoit pas”, Laurent Ulrich, Bayard, 2014

– “La dignité ne se divise pas” : approches philosophiques, Mélanges en l’honneur du professeur Laurent

Aynès, LGDJ éditions, 2019