Un bicentenaire sans messe ?

Les religieuses de Nazareth sont une congrégation religieuse féminine enseignante de droit pontifical, fondée le 3 mai 1822 et dédiée à Nazareth pour souligner le désir des religieuses d’imiter la vie pauvre et cachée de Jésus dans sa ville d’origine. Charles X approuve civilement la congrégation en 1827. L’institut obtient le décret de louange le 27 septembre 1861, il est approuvé par le Saint-Siège le 7 mars 1865 et ses constitutions le 14 avril 1896. Les religieuses de Nazareth se consacrent à l’enseignement, à la direction des collèges et des internats. Elles sont présentes en France, en Italie, au Liban et en Palestine. Elles accueillent les pèlerins dans leur couvent à Nazareth. La maison-mère est à Rome. En 2017, la congrégation comptait 68 sœurs dans 12 maisons.

La congrégation des religieuses de Nazareth va fêter son bicentenaire à Montmirail. Voici le programme présenté par l’Office de Tourisme. Il n’y a pas de messe. Oubli ?



Mgr Touvet, évêque de Châlons, s’en indigne sur Twitter :