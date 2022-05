Libre entretien sur l’été 1988

Claves propose sur plusieurs jours cette série de 5 entretiens pour comprendre cette période clef.

Extrait entretien 1/5

Pourquoi vous exprimez-vous sur cette période ?

Il se trouve que j’ai été témoin d’assez près des événements de cet été-là. D’une part, comme ami et soutien des fondateurs de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre, canoniquement érigée le 18 octobre 1988, notamment des abbés Denis Coiffet, Joseph Bisig, Gabriel Baumann, Patrick du Faÿ et Philippe Tournyol du Clos. D’autre part, comme fondateur (en septembre 1979) de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier, qui a reçu un statut canonique le 28 octobre 1988.

Par ailleurs, depuis quelques années déjà, des prêtres, des religieux et des laïcs de la jeune génération m’interrogent sur la crise dans l’Église, sur l’histoire du traditionalisme et sur cette période cruciale de 1988. Sur ces thèmes, l’ignorance de beaucoup (notamment des jeunes attirés par les rites traditionnels) est aussi grande que leur désir de savoir. Les questions de ce « libre entretien » rassemblent et synthétisent les interrogations d’un grand nombre de personnes de tous âges et se répartissant sur divers positionnements dans l’Église.

Pour le contexte historique général et le déroulement des faits, on dispose maintenant d’une chronique suivie, fruit d’un labeur consciencieux, avec le récent livre d’Yves Chiron. Dans les lignes qui suivent, je vais concentrer mon témoignage sur la façon dont ceux qui étaient en désaccord avec la décision de Mgr Lefebvre ont vécu les événements, ainsi que sur leurs motivations théologiques.

Je précise que j’ai connu la plupart des personnes dont je parle ci-dessous, notamment l’abbé V.-A. Berto (théologien de Mgr Lefebvre à Vatican II) et Jean Madiran. J’ai aussi bien connu Mgr Lefebvre dans toutes les années 1970 et 1980. J’ai été ordonné prêtre par lui en août 1977 et je lui garde admiration et gratitude pour ses grandes qualités épiscopales et sa vraie charité apostolique.