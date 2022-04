Les cisterciennes de Boulaur vont reprendre l’abbaye Notre-Dame des Neiges

Moniales catholiques appartenant à l’Ordre cistercien, la communauté de Boulaur compte actuellement 31 sœurs, dont 9 au noviciat, d’une moyenne d’âge d’environ 45 ans. Elle est installée à Boulaur, dans le Gers, au diocèse d’Auch, depuis 1949.

Elles annoncent qu’elles vont essaimer en Ardèche, à l’abbaye Notre-Dames de Neiges, que les trappistes quittent fait de vocation :

C’est avec joie que nous vous annonçons une grande nouvelle en ce temps pascal : vous pourrez bientôt retrouver des sœurs de Boulaur en Ardèche !

En effet, le Seigneur nous ayant comblé de nouvelles jeunes sœurs ces dernières années, nous avons décidé de nous lancer dans une belle aventure en commençant une nouvelle fondation à l’abbaye cistercienne Notre-Dame des Neiges.

Cette abbaye a été fondée par des moines cisterciens en 1850, depuis lors, les frères trappistes y menaient fidèlement une belle vie de prière et de service du Seigneur. Mais leur nombre et leurs forces déclinant, ils ont décidé, quelques jours avant Noël dernier, de quitter leur monastère, non sans tristesse mais dans la paix. C’est à leur suggestion que nous avons discerné en vue de prendre leur relève en ces lieux.

Concrètement, si les chapitres généraux de nos deux Ordres cisterciens valident le projet à l’automne prochain (Ordre cistercien de la Stricte Observance pour les frères, Ordre cistercien pour nous), un groupe de 8 d’entre nous partira pour s’installer à l’Abbaye Notre-Dame des Neiges, le 1er décembre 2022, première fête liturgique de St Charles de Foucauld.

Cette belle mission va chambouler le quotidien de celles qui partent comme de celles qui resteront à Boulaur et devront les remplacer, nous nous confions donc à vos prières.

Nous vous confions aussi les frères qui nous laissent les lieux avec générosité et dans une grande communion fraternelle. Que le Seigneur bénisse chacun d’eux pour qu’il poursuive sa route avec confiance et espérance.

Les moines avaient reçu 27 propositions de reprise de l’abbaye. Cela faisait un moment que les sœurs de Boulaur cherchaient un lieu où essaimer, faisant face à un afflux de vocations depuis quelques années.