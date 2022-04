En moins de trente ans, le nombre de prêtres français a été divisé par deux

Selon des chiffres de La Croix, en 2021, 130 prêtres ont été ordonnés (dont 41 issus d’une communauté non religieuse ou d’une société de vie apostolique) en France, auxquels s’ajoutaient 12 prêtres religieux ainsi que 3 prêtres célébrant selon la forme extraordinaire du rite romain. Il y en avait un peu plus concernant la messe traditionnelle, mais La Croix ne doit pas compter les instituts de droit pontifical ni la FSSPX, qui ont des membres de nombreuses nationalités, et qui ordonnent au total une vingtaine de Français chaque année.

26 prêtres avaient été ordonnés pour la ­communauté Saint-Martin. « Une année historique » pour son modérateur général, Don Paul Préaux, qui annonce 14 ordinations en 2022.

En moins de trente ans, le nombre de prêtres (diocésains et religieux réunis) a été divisé par deux, passant de 29 000 en 1995 à près de 14 000 en 2021. Parmi ceux en exercice, plus de la moitié a plus de 75 ans.

Selon le site de la Conférence des religieux et religieuses de France, la France compte 16 635 religieuses apostoliques et 5 146 religieux, dont 956 moines et 3 024 moniales.