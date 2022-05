Dernière émission Terres de Mission : Histoire des traditionalistes, Pèlerinage aux Lucs et histoire du MJCF

Dans son émission du 1er mai de Terres de Mission, Jean-Pierre Maugendre reçoit évoque le dernier ouvrage d’Yves Chiron (Histoire des traditionalistes), le prochain Pèlerinage aux Lucs sur Boulogne et le livre sur l’histoire du MJCF.

Eglise universelle : Histoire des traditionalistes

L’historien Yves Chiron vient de publier un ouvrage monumental au titre parfaitement explicite : “Histoire des traditionalistes”. Il nous présente ici les origines du traditionalisme et ce qui en constitue les fondements intellectuels et doctrinaux. Il explique les raisons du développement de ce courant et de sa permanence, en particulier en France et aux Etats-Unis.

Eglise en France : Pèlerinage aux Lucs-sur-Boulogne le 7 mai

Le 28 février 1794, plusieurs centaines de femmes et d’enfants étaient massacrés aux Lucs-sur-Boulogne par les colonnes infernales du général Cordellier. En mémoire de ces martyrs de la foi, le père Argouarc’h, de la Sainte croix de Riaumont, organise un pèlerinage de la Chabotterie, manoir de Charrette, aux Lucs-sur-Boulogne le samedi 7 mai.

Eglise en Marche : Histoire du MJCF.

Une jeunesse missionnaire au service du Christ Le MJCF (Mouvement de la Jeunesse Catholique de France) a fêté il y a peu l’anniversaire des 50 ans de sa fondation. A cette occasion, un album abondamment illustré, a été publié, contenant de nombreux documents et témoignages. Dominique Vannini, un des auteurs de ce travail collectif, et ancien de l’équipe de fondation du MJCF présente les intuitions originelles et le fonctionnement de ce mouvement d’apostolat de jeunes par d’autres jeunes.