Boncelles (Belgique) : la chapelle Notre-Dame en Chemin échappe à la destruction

La chapelle Notre-Dame en Chemin de Boncelles, dédiée aux victimes de la route, devait être démolie en 2017. Elle a finalement été vendue, et sera transformée en logements et agence immobilière.

Située sur une section de la commune wallonne de Seraing, près de Liège, elle avait été construite en 1957 en pierres apparentes, et dédiée à la Vierge des Pauvres (Banneux). En 2003, elle a été dédiée plus particulièrement aux morts de la route du Condroz, un tronçon routier particulièrement meurtrier; une messe par an à leurs intentions a eu lieu jusqu’en 2017, date à laquelle la fabrique l’a désaffectée et l’a mise en vente.

Le permis de construire a été déposé mi-avril dernier. RTBF indiquait le 5 avril dernier à ce sujet : “en dépit de quelques craintes, dans le voisinage, de voir l’édifice carrément démoli, les nouveaux propriétaires ont décidé de le conserver, d’y installer leurs bureaux, et de construire, à l’arrière de la parcelle, un bâtiment de trois étages avec une douzaine d’appartements. L’enquête publique à propos de ce projet vient de commencer.

Un changement radical d’aspect est annoncé, puisqu’il est prévu de recouvrir la façade, actuellement en moellons de grès, d’une couche de crépi, à des fins d’isolation thermique par l’extérieur. De quoi désarçonner, peut-être, les puristes de la conservation patrimoniale. C’est au collège communal qu’il revient, en définitive, d’approuver ou non la demande de permis“.