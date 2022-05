Publication: Passion de la Vendée, du RP Jean-Paul Argouarc’h

Le RP Jean-Paul Argouarc’h, de l’Institut de la Sainte-Croix de Riaumont, publie un nouvel ouvrage intitulé ‘Passion de la Vendée’ (Préface du cardinal Robert Sarah et postface de Rémi Fontaine) édité par Via Romana (commander) :

Cette complainte des enfants martyrs des Lucs-sur-Boulogne, si souvent entonnée en veillée scoute, le Père Jean-Paul Argouarc’h a entrepris d’en faire, non pas une éloquente cinéscénie (Philippe de Villiers) ni un magistral plaidoyer historique (Reynald Secher), mais une vibrante rétrospective historique et religieuse pour en relancer la cause de béatification.

Le corps mystique de la Vendée fut sanctifié par sa Passion. L’entrée de la Vendée dans les mystères douloureux fut celle du Christ commençant son long chemin de croix… Toute la Vendée fut ensanglantée, comme une sueur de sang imprégnant le bocage et le marais.

Qui séchera les larmes de la Vendée comme Marie-Madeleine et sainte Véronique, essuyant le visage du Christ couvert de sang et de crachats ? La Vendée a offert ses enfants innocents et notamment ses bons prêtres, ce livre le rappelle en attendant que la Congrégation des Saints se penche sur la canonisation de ses martyrs.

En revivant cette Passion de la Vendée, au style inimitable, à la fois globale et intime, nous sommes plongés au cœur d’une épopée de résurrection.