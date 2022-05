Paris : manifestation pour la liberté de la messe traditionnelle ce samedi

Le pape, samedi dernier, cependant que nous manifestions, a reçu en audience les professeurs et étudiants de l’Institut Liturgique Pontifical Saint-Anselme, consacrant plusieurs passages de son allocution aux pratiquants de la liturgie traditionnelle, qu’il a accusés d’instrumentaliser la vie liturgique à la manière d’« un drapeau pour créer la division », ce qui a « l’odeur du diable, le séducteur. » Cependant, ce discours, à la différence de

, semble prendre acte de l’existence de cette liturgie traditionnelle (cf

…)

Quelques jours auparavant, lors de l’audience générale du 4 mai, le pape avait salué aimablement les « Mères de Prêtes », ces mères de prêtres célébrant la messe traditionnelle, qui ont parcouru 1500kms, dont une bonne partie à pied, pour venir demander au pape qu’il laisse la liberté de célébrer et d’assister à la liturgie ancienne.

Nous sommes d’autant plus déterminés à demander ce droit et cette liberté, qui assureront la paix liturgique. Car nous protestons hautement : la division et la guerre ne sont pas de ne notre fait ; les ennemis de la paix sont ceux qui veulent nous empêcher de vivre sereinement notre foi catholique selon une lex orandi immémoriale, comme de recevoir grâces et consolations par la messe et les sacrements qui ont été pratiqués par tant de saints, et qui ont engendré tant de sainteté.

Notre demande et notre prière s’unissent toujours à celle, hebdomadaire, des fidèles de Saint-Georges de La Villette, de Saint-François-Xavier, de N.D. du Travail, et des veilleurs devant les bureaux de l’archevêché.

A samedi prochain. En union de prière et d’amitié.