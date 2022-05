Le père Olivier de Rubercy nommé recteur du séminaire français de Rome

Le père Olivier de Rubercy succédera en septembre au père Vincent Siret, qui achèvera à Rome un mandat de cinq ans à la tête du séminaire français, qui compte une trentaine de prêtres, diacres et séminaristes de toute la France.

Né en 1964 et ordonné prêtre trente ans plus tard pour le diocèse de Versailles, le père Olivier de Rubercy était depuis 2015 curé des paroisses du groupement de Marly-le-Roi, près de Versailles, et prêtre référent de l’établissement catholique d’enseignement Blanche de Louvencourt.

Investi depuis plusieurs années auprès des séminaristes, responsable pendant dix ans de l’année de propédeutique, le père de Rubercy est également membre de l’équipe de formation du séminaire de Versailles.

Il a été nommé recteur par la Congrégation pour le clergé, sur proposition de la Conférence des évêques de France.